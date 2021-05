Assoutenti: rimborsi e compensazioni per i voli cancellati

editato in: da

(Teleborsa) – A seguito della decisione dell’Antitrust, che ha sanzionato per 4,2 milioni di euro Ryanair sulla pratica di concessione di un voucher sostitutivo invece di rimborso in denaro dopo la cancellazione di un volo, Assoutenti ha invitato i passeggeri che erano prenotati sui voli cancellati da Ryanair, Easyjet e Volotea dopo il 3 giugno 2020, a richiedere il rimborso in denaro, oltre all’indennizzo previsto dalla normativa comunitaria.

“In caso di cancellazione del volo – ricorda Assoutenti – oltre al rimborso del biglietto, il Regolamento Ue 261/2004 riconosce una compensazione pecuniaria da 250 a 600 euro a passeggero, diritto che è stato negato dai vettori aerei giustificando le cancellazioni con motivi riconducibili al Covid”.