Assoreti, raccolta netta a settembre a 2,1 miliardi di euro

(Teleborsa) – A settembre, la raccolta netta per le reti di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede è stata positiva per 2,1 miliardi di euro. Il Gruppo Fideuram (Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking, Sanpaolo Invest SIM e IWBank) si colloca al primo posto dall’inizio dell’anno per raccolta netta, con oltre 8,4 miliardi di euro e per raccolta annua in risparmio gestito, con oltre 2,8 miliardi di euro e prima anche nella classifica di raccolta netta mensile, con 841 milioni di euro e raccolta mensile in risparmio gestito con 433 milioni di euro.

Questi i dati diffusi da Assoreti che in una nota sottolinea: “da gennaio le reti realizzano una raccolta netta pari a 30,9 miliardi di euro con un aumento del 26,3% rispetto allo stesso periodo del 2019″.

“Il timore delle famiglie italiane di fronte a una rinnovata incertezza si sta traducendo in una forte propensione al risparmio, ma sempre più risparmiatori si affidano alla competenza e alla professionalità dei consulenti finanziari delle nostre Associate per una pianificazione personalizzata degli investimenti. Nei primi 9 mesi dell’anno il numero dei clienti delle reti di consulenza finanziaria è cresciuto di oltre 100.000 unità” dichiara Marco Tofanelli, Segretario generale dell’Associazione.

Nell’ambito del risparmio gestito, “la distribuzione diretta di quote di fondi comuni di investimento si traduce in volumi netti pari a 217 milioni di euro; il bilancio mensile si conferma positivo per le gestioni collettive aperte di diritto estero (323 milioni) e per i fondi chiusi mobiliari (31 milioni), mentre torna in rosso il saldo sugli Oicr aperti italiani (-137 milioni). Si conferma la prevalenza degli investimenti in fondi azionari (461 milioni). Le risorse nette destinate al comparto assicurativo/previdenziale ammontano a 569 milioni di euro e coinvolgono principalmente le unit linked (311 milioni) e le polizze multiramo (159 milioni). Il saldo delle movimentazioni complessive effettuate sulle gestioni patrimoniali individuali è positivo per 304 milioni di euro; le risorse nette confluite sulle GPF (398 milioni) sono

solo in parte compensate dalle uscite osservate sulle GPM (-93 milioni)”.

Il bilancio mensile relativo agli strumenti finanziari amministrati è negativo per 83 milioni di euro: le movimentazioni nette in uscita riscontrate sul mercato secondario (- 2,2 miliardi) sono quasi totalmente compensate dalle risorse investite sul mercato primario (2,1 miliardi). La liquidità confluita sui conti correnti e depositi è pari a 1,1 miliardi di euro, alimentata anche dall’acquisizione di nuova clientela.