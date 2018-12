Assoreti, la raccolta netta a ottobre raggiunge 1,6 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Ad ottobre, la raccolta netta per le reti di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede è stata positiva per 1,6 miliardi di euro, con una crescita del 62,7% rispetto al mese precedente.

Lo rende noti Assoreti secondo cui le movimentazioni sui prodotti del risparmio gestito vedono, nel complesso, la prevalenza delle uscite per 820 milioni di euro, mentre gli investimenti netti sui prodotti in regime amministrato sono positivi per quasi 2,5 miliardi di euro.

Nell’ambito del risparmio gestito i disinvestimenti coinvolgono principalmente le gestioni collettive: il bilancio mensile della distribuzione diretta di quote di OICR è, infatti, negativo per 896 milioni di euro e le uscite coinvolgono principalmente le gestioni collettive aperte di diritto estero (-832 milioni) e, in modo più contenuto, gli OICR aperti di diritto italiano (-81 milioni). Nel complesso il saldo delle movimentazioni è negativo anche per le gestioni patrimoniali individuali (-327 milioni): i deflussi realizzati sulle GPM (-372 milioni) compensano ampiamente i volumi di raccolta osservati sulle GPF (44 milioni). La raccolta netta sui prodotti assicurativi si conferma, invece, positiva per 346 milioni di euro, con una maggiore concentrazione dei premi netti sulle polizze vita tradizionali (221 milioni).

La raccolta netta sui titoli in regime amministrato è positiva per 1,3 miliardi di euro: i dati, per i quali si dispone della ripartizione, evidenziano la prevalenza degli ordinativi di acquisto sui titoli azionari (336 milioni), su titoli di stato (606 milioni) e obbligazioni (50 milioni), ed anche sui certificates (418 milioni). Il saldo della liquidità è positivo per 1,1 miliardi di euro.