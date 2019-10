Assonime, NADEF e prospettive al centro Consiglio Direttivo

editato in: da

(Teleborsa) – La discussione al Consiglio Direttivo di Assonime, che si è riunito questa mattina nella sede di Piazza Venezia sotto la presidenza di Innocenzo Cipolletta, si è concentrata sulle prospettive dell’economia internazionale, evidenziando i danni crescenti del protezionismo commerciale.

Quanto alle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del DEF, il Consiglio ha sottolineato “l’importanza della riduzione dello spread, grazie alla ripresa di contatti costruttivi con l’Europa”. Ha notato come “la decisione di non aumentare l’IVA abbia ristretto eccessivamente la manovra economica del Governo, che non trova lo spazio per mobilitare le risorse adeguate per la riduzione del debito pubblico“.

Il Consiglio Direttivo ha, inoltre, analizzato gli orientamenti e la composizione della nuova Commissione Europea. Ha notato “il rischio che le nuove richieste di flessibilità fatte dall’Italia possano ostacolare il completamento dell’Unione bancaria, la

quale presuppone la condivisione di rischi che gli altri stati membri potrebbero non accettare. Vi è inoltre il pericolo che in

caso di crisi, il ricorso agli strumenti comuni di sostegno finanziario europeo si riveli difficoltoso”.

Su proposta del Presidente, il Consiglio ha nominato Luca Garavoglia e Patrizia Grieco Vice-Presidenti dell’Associazione. Ha inoltre nominato i componenti del nuovo Comitato di Presidenza, che include, oltre al Presidente e ai Vice-Presidenti: Luigi Abete, Franco Bassanini, Matteo Del Fante, Gian Maria Gros Pietro, Andrea Moltrasio e Maurizio Sella. Sono stati inoltre cooptati nel Consiglio Direttivo Stefania Bariatti, Presidente di Monte dei Paschi di Siena e Claudia Parzani, Presidente di Allianz.

Il Consiglio ha infine deliberato l’ammissione di nuove imprese associate: EP Produzion, Garofalo Health Care, Societe Generale succursale di Milano, ALD Automotive Italia, Gennaro Auricchio, SGSS, FIDITALIA.