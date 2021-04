Assolombarda, avvio del 2021 in ripresa per il manifatturiero lombardo

editato in: da

(Teleborsa) – Le indagini sulla fiducia delle imprese hanno evidenziato a febbraio e a marzo un’accelerazione del recupero del manifatturiero nel Nord Ovest e in Lombardia, più che nella media nazionale e a fronte di una progressione significativa dell’industria tedesca, ma anche crescenti rischi per il consistente rincaro delle materie prime a livello globale. È quanto è emerso dal Booklet Economia mensile di Assolombarda che segnala però che il clima dei servizi ripiega nuovamente sia nel territorio lombardo che nella media nazionale, mentre risale in Europa.

L’impatto della pandemia sul mercato del lavoro è diffuso in Europa, ma mentre nelle regioni benchmark è stato rilevato un aumento dei disoccupati, in Lombardia (così come in Italia) il calo di occupazione non si è tradotto in maggiore disoccupazione ma in un incremento considerevole degli scoraggiati. Più in dettaglio, nel manifatturiero la fiducia delle imprese del Nord-Ovest è aumentato ancora a marzo ed è al di sopra dei livelli di inizio 2020 di 6 punti percentuali, più della media italiana (sopra i 2 punti), grazie proprio all’accelerazione nei primi mesi del 2021. L’incremento dell’indice è spiegato da un netto aumento dei giudizi sugli ordini, sia interni sia esteri, e da un ulteriore miglioramento delle attese di produzione nel breve termine.

A livello europeo è stata segnalata l’eccezionale progressione della Germania dopo aver toccato il punto di minimo nel mese di aprile lo

scorso anno: a marzo 2021 l’indice di fiducia si attesta al di sopra dei livelli di gennaio 2020 di circa 25 punti percentuali, con un saldo positivo prossimo ai massimi storici del 2018 e aspettative di produzione per i prossimi tre-quattro mesi su livelli record nella serie storica.

Nei servizi, invece, a marzo la fiducia è arretrata in Italia e soprattutto nel Nord Ovest, dove la domanda scende sia a consuntivo sia in prospettiva, mentre è rimbalzata nei principali Paesi europei. In ogni caso, gli indici rimangono su livelli più depressi che nel manifatturiero ovunque, con gap importanti rispetto al pre Covid-19.