Assogestioni, record patrimonio fondi a 2.161 miliardi

(Teleborsa) – Nel primo trimestre dell’anno Assogestioni rileva una raccolta netta dei fondi aperti con un saldo vicino alla parità, in leggero calo di 0,4 miliardi di euro.

Le preferenze dei sottoscrittori, comunica lo studio dell’Associazione italiana delle società di gestione del risparmio, si sono rivolte prevalentemente verso i prodotti Obbligazionari, incrementandone il valore di 2,2 miliardi, Monetari, per un aumento di 1,4 miliardi e Bilanciati, in crescita di 567 milioni.

Grazie all’effetto combinato dei flussi e della gestione, il patrimonio gestito dall’industria raggiunge un nuovo record storico a 2.161 miliardi di euro.

Così come evidenziato nel trimestre precedente, si registrano 72 fondi aperti PIR compliant promossi da 33 gestori mantenendo la raccolta netta di questi prodotti prevalentemente ferma.

Includendo il segmento dei mandati, nel trimestre il sistema registra flussi complessivi in entrata per oltre 55 miliardi di euro, generati in maggioranza dall’ingresso nel perimetro del risparmio gestito di circa 53 miliardi di euro ottenuti grazie ad un’operazione di carattere straordinario posta in essere all’interno del gruppo Poste Italiane e consistente nel conferimento alla SGR di gruppo di un mandato istituzionale per la gestione del patrimonio di BancoPosta.