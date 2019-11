Assogestioni, ottobre molto positivo per risparmio gestito

editato in: da

(Teleborsa) – Il risparmio gestito chiude un mese positivo ad ottobre con una crescita delle sottoscrizioni nette. E’ quanto emerge dall’uultimo rapporto mensile di Assogestioni, secondo cui il sistema del risparmio gestito registra una raccolta netta di 1 miliardo di euro. Il dato porta la raccolta da inizio anno a quasi 60 miliardi.

Le vendite nette delle gestioni di portafoglio ammontano a 1,1 miliardi, mentre le gestioni collettive chiudono il mese sulla parità. Più in dettaglio, i fondi aperti si mantengono in parziale equilibrio (-225 milioni) grazie alle sottoscrizioni totalizzate dai fondi di lungo termine (+1,9 miliardi) che compensano quasi per intero la flessione dei monetari (-2,1 miliardi). Le macrocategorie favorite dai risparmiatori italiani nel mese sono gli obbligazionari (+2 miliardi), gli azionari (+1,1 miliardi) e i bilanciati (+774 miliardi).

Il patrimonio gestito dall’industria è pari a 2.275 miliardi. Il 51% è rappresentato dalle gestioni di portafoglio (1.166 miliardi), il restante 49% dalle gestioni collettive (1.109 miliardi).