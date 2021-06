Assogestioni, boom raccolta e patrimonio sfiora 2.500 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Sfiora i 7 miliardi la raccolta del risparmio gestito a maggio, spingendo il patrimonio complessivo vicinissimo al traguardo dei 2.500 miliardi in gestione. E’ quanto rileva Assogestioni nell’ultima mappa mensile, secondo cui la raccolta si è attestata a 6,8 miliardi di euro, portandosi a 41,7 miliardi da inizio anno. Le masse si attestano invece a 2.480 miliardi.

A guidare i flussi sono le gestioni collettive (+5,2 miliardi) e in particolare i fondi aperti (+4,9 miliardi), mentre le gestioni di portafoglio chiudono il quinto mese dell’anno con ingressi per 1,6 miliardi, di cui oltre un miliardo riferito alle gestioni di portafoglio retail e i restanti 549 milioni alle gestioni di portafoglio istituzionali.

Per quanto riguarda i fondi aperti, si conferma l’interesse degli investitori per i fondi di lungo termine azionari e bilanciati, i più ricercati da inizio anno. A maggio entrambe le categorie registrano afflussi sopra i 2 miliardi. Nei primi cinque mesi del 2021 i fondi di lungo termine azionari hanno registrato flussi positivi per 17,1 miliardi, mentre i bilanciati si sono posizionati a + 8,8 miliardi. Da segnalare inoltre a maggio una raccolta positiva per 927 milioni di euro per gli obbligazionari, mentre i flessibili non riescono a tornare con segno più e registrano deflussi per 150 milioni. Queste la categoria più penalizzata da inizio anno con un dato negativo che si avvicina ai -4 miliardi.

Per quanto riguarda la domiciliazione dei fondi oggetto di raccolta, si consolida il trend favorevole ai fondi di diritto estero che a maggio hanno rappresentato oltre l’85% della raccolta dei fondi aperti, 4,2 miliardi su 4,9 miliardi. Percentuale che sale al 97% da inizio anno, 26,9 miliardi su 27,6 miliardi.

