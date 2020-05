Assogestioni, ad aprile torna positiva la raccolta dei fondi aperti

editato in: da

(Teleborsa) – La raccolta netta dell’industria del risparmio gestito è positiva nel quarto mese dell’anno, con afflussi per 2 miliardi di euro.

Lo rileva Assogestioni che sottolinea l’ottimo risultato dei fondi aperti, che invertono la tendenza con afflussi per 5,7 miliardi, scomposti tra i 4,8 miliardi dei fondi di lungo termine e gli 846 milioni dei fondi monetari.

Tutte positive le principali macrocategorie: +2,2 miliardi per i fondi obbligazionari, +2 miliardi per gli azionari, +493 milioni per i bilanciati, +250 milioni per i flessibili.

Positivi gli effetti di raccolta e andamento dei mercati sul patrimonio gestito totale, che segna un incremento dell’1,7% da 2.140 miliardi di marzo ai 2.178 di aprile.