Assogestioni, a marzo raccolta fondi negativa per 600 milioni

(Teleborsa) – A marzo, la raccolta netta del sistema del risparmio gestito è in lieve flessione e chiude a -0,6 miliardi, con le gestioni di portafoglio che registrano flussi positivi per 0,1 miliardi in opposizione all’andamento dalle gestioni collettive (-0,7 miliardi). Grazie all’effetto della gestione continua la crescita del patrimonio, che a fine mese vale oltre 2.144 miliardi di euro, nuovo record storico.

I risparmiatori italiani, secondo quanto emerge dalla mappa mensile di Assogestioni, orientano le proprie preferenze verso i prodotti obbligazionari (+1,9 miliardi) e i bilanciati (+272 milioni).