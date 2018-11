Assofer, Confetra e Confindustria: a Genova il 26 novembre il “Forum Pietrarsa” sul trasporto merci

editato in: da

(Teleborsa) – “Forum Pietrarsa 3, a Genova un binario per l’Europa, ovvero lunedì 26 novembre nel capoluogo ligure la conferma per il terzo anno consecutivo dell’incontro dedicato al trasporto ferroviario merci promosso da Assoferr e Confetra insieme a Confindustria.

Il Forum di Pietrarsa, a cui parteciperà il Vice mMnistro Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, ogni anno mette a fuoco lo stato delle ferrovie e delle infrastrutture in Italia. La scelta di Genova, e del suo Palazzo Ducale dove si terrà l’evento, non è solo un segnale di forte solidarietà, ma rappresenta la volontà di non far trascorrere l’emergenza senza continuare ad alimentare i messaggi di sofferenza non solo della città colpita il 14 agosto scorso dal drammatico crollo del “ponte Morandi”, ma di tutto il Nord Italia.

Nutrita e qualificata la presenza ai “lavori” che si apriranno con i saluti di Luigi Cantamessa, Direttore di Fondazione FS nonché del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, vicino a Napoli. Previsti interventi di Nereo Marcucci, Presidente Confetra, Stefan Pan, Vice Presidente Confindustria e Pawel Woyciechowski, TEN-T Coordinatore per il corridoio alpino del Reno.

Al tavolo dei lavori, Marco Ponti (STM MIT) per il confronto sul tema “Serve ancora al Paese la Cura del Ferro?”, Paolo Foietta (Commissario Straordinario del Governo per l’asse ferroviario Torino–Lione), Giovanni Mondini (Presidente Confindustria Genova) e Guido Gazzola (Presidente Assoferr).