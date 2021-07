Assodelivery, FoodToGo entra nell’associazione

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo l’adesione di Deliveroo, Glovo, SocialFood e Uber Eats, AssoDelivery, l’associazione italiana dell’industria del food delivery, si arricchisce di un nuovo partner industriale con l’ingresso di FoodToGo.

Attiva oggi in Lombardia, principalmente nella provincia di Monza e Brianza, FoodToGo nasce nel 2019. Fin dal novembre 2020 ha adottato il CCNL Rider, il primo contratto collettivo in Europa che prevede diritti e tutele per i rider nell’ambito del lavoro autonomo.

“Siamo lieti di accogliere un altro partner del food delivery all’interno della nostra associazione – ha commentato il presidente di AssoDelivery, Matteo Sarzana –. L’ingresso di FoodToGo in AssoDelivery è per noi molto importante perché dimostra il ruolo guida della nostra associazione per l’intero settore e contribuisce alla nostra crescita anche sotto il profilo della presenza territoriale. Assodelivery si conferma l’associazione industriale di riferimento di un settore che, mai come in quest’ultimo anno, ha dimostrato di essere vitale per la ristorazione, capace di creare sviluppo, occasioni di crescita e lavoro”.

“FoodToGO è attiva principalmente in Lombardia e ha introdotto il servizio di delivery in Provincia di Monza e Brianza quando, al tempo, era inesistente – ha spiegato Mattia Carraro, fondatore di FoodToGo –. Siamo in continua espansione sia territoriale, sia sotto il profilo del livello tecnologico offerto. Come fondatore di FoodToGo Srl desidero ringraziare il presidente Sarzana e tutto il direttivo dell’associazione. Entrare a far parte di AssoDelivery, l’associazione italiana di riferimento del food delivery, è per noi motivo di vanto e di credibilità, ma è anche la dimostrazione di come la nostra azienda sia stata capace di affermarsi nel panorama industriale italiano alla cui crescita vogliamo contribuire anche attraverso la nostra partecipazione in AssoDelivery”.