Assiteca, ok CdA a bilancio e dividendo

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Assiteca ha approvato il bilancio consolidato chiuso al 30 giugno 2019 che presenta ricavi lordi pari a Euro 70,7 milioni in crescita del 5% rispetto al 2018. L’Ebitda è pari a 11 milioni in miglioramento dell’11,4% mentre l’Utile netto si è attestato a 5,4 milioni in salita del 18,1%.

Il CdA ha deliberato di proporre all’Assemblea la seguente distribuzione dell’utile: 5% a riserva legale; distribuzione di un dividendo pari a 0,07 euro per azione; portare a nuovo l’importo residuo.

Lo stacco della cedola è prevista per il 23 dicembre 2019, con record date il 24 dicembre 2019 e pagamento a decorrere dal 27 dicembre 2019.

Outlook. Per l’esercizio in corso Assiteca prevede di “confermare il mantenimento dei tassi di crescita per linee interne. Per effetto delle acquisizioni effettuate e la costituzione della società svizzera, il Gruppo può già contare su un incremento di ricavi acquisiti per il 2019/20 di circa Euro 4 milioni ed un conseguente aumento dell’Ebitda“.