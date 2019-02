Assiom Forex, Visco: prospettive dell’economia peggiorate, gravano rischi al ribasso

editato in: da

(Teleborsa) – Sul Convegno dell’Assiom Forex, che riunisce i pezzi da novanta del mondo finanziario italiano, tiene banco, come prevedibile, il rallentamento economico italiano. A ripercorrere le cause della frenata nel nostro Paese, diventata ufficialmente recessione tecnica dopo il -0,2% del Pil nell’ultimo trimestre del 2018, ci ha pensato il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco che nel suo intervento punta il dito contro “le debolezze proprie del nostro paese, in primo luogo l’incertezza sulla crescita, oltre che sull’orientamento della politica di bilancio e sulla ripresa di un percorso credibile di riduzione del peso del debito pubblico sull’economia”.

Visco non fa sconti. Ci sono “fattori di rischio rilevanti” sulle prospettive dell’economia italiana, legati alla situazione internazionale e alla “incertezza sulla crescita” e “sull’orientamento della politica di bilancio e sulla ripresa di un percorso credibile di riduzione del peso del debito pubblico sull’economia”.

Alta attenzione su conti pubblici, riguadagnare fiducia – Il Governo deve tenere “alta l’attenzione all’equilibrio dei conti pubblici” realizzando “con decisione un disegno organico di riforme per preservare la fiducia dei risparmiatori e riguadagnare quella degli investitori”, questo il monito del Governatore.

“L’obiettivo ultimo da conseguire con continuità e determinazione, non può che essere quello di uno stabile ritorno su un sentiero di sviluppo economico e sociale”, conclude Visco.