Assicurazioni sanitarie USA, CVS rileva Aetna per 69 miliardi di dollari

(Teleborsa) – Grandi novità nel comparto delle assicurazioni sanitarie statunitensi.

Ieri, 2 dicembre 2017, CVS Health ha annunciato che rileverà Aetna per circa 69 miliardi di dollari in cash e azioni.

Nel dettaglio, gli azionisti Aetna riceveranno 207 dollari per ogni titolo, di cui 145 dollari in contanti e 62 dollari in azioni.

Incluso il debito, l’operazione ha un valore di 78 miliardi di dollari e diventa una delle maggiori mai effettuate nel settore delle assicurazioni sanitarie.

CVS è una catena di distribuzione di farmaci oltre che un assicuratore di farmaci da prescrizione, mentre Aetna è uno dei maggiori assicuratori sanitari negli Stati Uniti.

Secondo gli analisti questa aggregazione nasce dall’esigenza di creare sinergie per contrastare il calo dei costi delle prestazioni sanitarie e la sempre maggiore competizione da parte di retailer non del settore, Amazon in testa.