Assicurazioni, polizze vita aumentate del 5,4%

editato in: da

(Teleborsa) – Le polizze Vita tradizionali e Unit Linked spopolano in Italia. Lo conferma il Bollettino statistico dell’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), secondo cui le polizze vita tradizionali e quelle unit e index linked rappresentano il 94,1% del comparto vita, confermandosi i rami più diffusi in italia.

La polizze vita segnano un +5,4% rispetto al 2017, raggiungendo quota 66,2 miliardi di euro di premi. Dato in controtendenza rispetto al triennio 2014-2017 quando il ramo delle polizze vita tradizionali aveva subito una flessione del 31,6%. Le polizze unit e index linked, invece, si sono ridotte del 4,5% dopo aver segnato incrementi di oltre il 30% nel 2017.

L’utile realizzato dalle polizze vita tradizionali è pari a 108 milioni di euro, con un’incidenza dello 0,2% sui premi lordi contabilizzati. Le polizze unit e index linked, invece, hanno registrato un utile di 353 milioni di euro, con un incidenza dell’1,2% sui premi lordi contabilizzati.

(Foto: by rawpixel on Unsplash)