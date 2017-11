Assicurazioni, perfezionato accordo Banco BPM-Cattolica

(Teleborsa) – Perfezionato l’accordo tra Cattolica e Banco BPM per l’acquisizione da parte della compagnia di assicurazioni di una quota del 65% in Avipop Assicurazioni e in Popolare Vita.

L’intesa prevede, inoltre, l’avvio di una partneship commerciale nei rami vita e danni, sulla rete ex Banco Popolare, per una durata di 15 anni.

Il closing dell’operazione, “soggetto all’approvazione delle autorità di vigilanza, è previsto indicativamente entro la prima metà del 2018, rimanendo subordinato all’ottenimento, da parte di Banco BPM, della totalità delle azioni delle compagnie assicurative”.