Assicurazioni, Pechino prende il controllo del colosso Anbang

(Teleborsa) – Il Governo cinese scende in campo per salvare il colosso assicurativo Anbang Insurance Group.

La China Insurance Regulatory Commission ha annunciato che controllerà per un anno il conglomerato finanziario per evitare che le presunte “operazioni commerciali illegali” messe in atto dalla società possano comprometterne la solvibilità.

Anbang è da mesi sotto la lente di Pechino e dell’authority delle assicurazioni per i crimini economici di cui è accusato il fondatore nonché numero uno di Anbang, Wu Xiaohui, magnate cinese con forti legami politici – è sposato con la nipote dell’ex leader Den Xiaoping.

La CIRC ha tenuto a precisare che non si tratta di una nazionalizzazione e che Anbang resterà una realtà privata.

Il Gruppo è balzato agli onori della cronaca nel 2014, quando rilevò l’hotel Waldorf Astoria di New York per 2 miliardi di dollari, cifra più alta mai sborsata nella vendita di un hotel.