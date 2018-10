Assicurazioni, nasce “Siaed powered by Capita” che opererÃ  nel settore Previdenza-Vita

editato in: da

(Teleborsa) – Accordo strategico fra SIAED e e Capita Life & Pensions International per il consolidamento sul mercato italiano delle assicurazioni nel ramo Previdenza e Vita. Questa collaborazione esclusiva segna un capitolo importante sia per Siaed che per Capita che aspirano a fare il loro ingresso in nuovi mercati facendo leva sulle competenze combinate delle loro aziende, entrambe leader del settore.

SIAED è un’azienda italiana con una grandissima esperienza quarantennale nell’offerta di soluzioni per la gestione di servizi di back office al settore finanziario, alla Pubblica Amministrazione e più in generale al settore dei servizi.

Capita Life & Pensions International è un’azienda di Dublino, leader mondiale nell’offerta di servizi tecnologici sul mercato delle assicurazioni Previdenza e Vita. Parte del gruppo Capita Group plc quotato alla Borsa di Londra, Capita Life & Pensions è una eccellenza, a livello sovranazionale, nella fornitura di servizi tecnologici a supporto dei processi di business in outsourcing e servizi professionali per i settori privato e pubblico.

Aldo Sciamanna, Presidente di SIAED, ha dichiarato che questo accordo “rappresenta un’opportunità unica” e “porterà un’offerta di servizi all’avanguardia nel mercato italiano delle assicurazioni Previdenza e Vita”.

Sean Holland, Amministratore Delegato di Capita Life & Pensions International, ha sottolineato che il mercato italiano presenta un “potenziale significativo” con una crescita della domanda verso nuove proposte di distribuzione e di miglioramento dell’efficienza sia in termini di tempo che di costi.

L’accordo commerciale è stato sviluppato con il supporto di Swiss Merchant Corporation SA nel ruolo di consulente legale e grazie al contributo personale del suo AD, il Prof. Francesco Caputo Nassetti.