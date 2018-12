Assicurazioni, IVASS: raccolta rami vita +5,1% primi sei mesi

editato in: da

(Teleborsa) – Nei primi sei mesi del 2018 la raccolta premi nei rami vita e danni del mercato assicurativo italiano è stata pari a 75 miliardi di euro, in aumento del 5,1% rispetto allo stesso periodo del 2017.

L’incremento – spiega l’IVASS nel bollettino statistico del secondo trimestre 2018 – è dovuto prevalentemente al settore vita, cresciuto del 6,2% (+3,1 miliardi di euro) su base annua.

Il “vita”, che raccoglie premi per 56,2 miliardi di euro e rappresenta il settore prevalente nel mercato italiano, sta recuperando la flessione registrata negli ultimi due anni. La raccolta cresce in tutti i rami: di 1 miliardo di euro per le polizze vita tradizionali e di 515 milioni di euro per le unit e index-linked.

Nel complesso, la nuova produzione vita è aumentata di 2,7 miliardi di euro (+7,3%).

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni fa rileva inoltre che il settore danni è cresciuto del 2,2% rispetto al primo semestre 2017, con una raccolta premi in aumento di 18,8 miliardi di euro.

Nella distribuzione delle polizze vita, gli sportelli bancari e postali si confermano il canale prevalente raccogliendo il 59,6% del totale premi. I Promotori finanziari hanno invece perso quote di intermediazione, dal 17% nei primi sei mesi 2017 al 15%. Nel settore danni,

prevalgono le Agenzie con mandato che raccolgono il 70,9% del totale dei premi danni e l’84,4% della R.C. autoveicoli terrestri. Gli altri canali sono in crescita, con l’eccezione delle Agenzie in economia e gerenze.

