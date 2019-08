Assicurazioni, Ivass: raccolta danni e vita +0,8%

editato in: da

(Teleborsa) – I dati del bollettino trimestrale dell‘IVASS evidenziano come, la raccolta premi nei rami vita e danni sia aumentata lievemente dello 0,8% rispetto allo scorso anno. L’aumento si tramuta in 37,7 miliardi di euro. La raccolta del settore vita, invece, con un totale di 28,1 miliardi di euro, è in flessione dello 0,3%.

Significativo aumento per quanto riguarda le polizze vita “pure”, grazie alla crescita di 2,6 miliardi di euro del ramo I. La nuova produzione vita aumenta di 325 milioni di euro, mentre le assicurazioni con finalità previdenziali, i Fondi Pensione, diminuiscono di circa 38 milioni (-6,7%) mentre i Piani individuali pensionistici (PiP) di tipo assicurativo di ramo I e III crescono rispettivamente del 2,6% e del 4,1%.

S’incrementa il settore danni (9,6 miliardi di euro, +4%) di 365 milioni di euro confermando un recupero già registrato. Crescono le coperture “non auto” (5,3 miliardi di euro, +6%) e in particolare quelle per Infortuni e Matattia, Incendio ed elementi naturali ed “Altri danni ai beni”.