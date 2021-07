Assicurazioni, Commissione UE approva fusione Aon-Willis Towers Watson

editato in: da

(Teleborsa) – La Commissione Europea ha approvato l’acquisizione di Willis Towers Watson da parte di Aon, uno dei principali operatori a livello mondiale nell’offerta di servizi di consulenza nei settori del risk management, brokeraggio, assicurazione del credito. L’approvazione, sottolinea l’esecutivo UE, è subordinata al pieno rispetto di una serie di impegni da parte di Aon, compresa la cessione di asset alla società di brokeraggio internazionale Arthur J. Gallagher.

Gli impegni assunti da Aon rafforzeranno Gallagher nelle sue capacità nella riassicurazione e nell’intermediazione di rischi commerciali, migliorando la sua presenza in Europa e potendo quindi essere “un’alternativa credibile all’entità combinata dopo l’operazione“. In questo modo i consumatori europei non saranno danneggiati dalla maggiore concentrazione del settore.



“Le aziende europee si affidano ai broker per ottenere le migliori soluzioni possibili per gestire il proprio rischio commerciale – ha commentato Margrethe Vestager, vicepresidente esecutivo della Commissione UE con delega alla concorrenza – Aon e Willis Towers Watson sono attori leader nei mercati dell’intermediazione assicurativa e riassicurativa. Il pacchetto di rimedi accettato dalla Commissione garantisce che le aziende europee, comprese le compagnie assicurative e i grandi clienti multinazionali, continueranno ad avere una buona scelta e buoni servizi nella scelta di un broker adatto alle loro esigenze”.

(Foto: by rawpixel on Unsplash)