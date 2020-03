Assicurazioni, a settembre 2019 raccolti oltre 107 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) –

A settembre 2019 nel settore assicurazioni i rami Vita e Danni hanno raggiunto quota 107,2 miliardi di euro, il primo in leggera flessione (-1,3%) rispetto l’anno precedente, il secondo in crescita del 3,6%. Sono i numeri resi noti oggi dall’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private.

Vita, sono in crescita le polizze vita c.d. “pure”, specie il ramo I che segna un incremento di raccolta di 4,8 miliardi di euro (+ 9,5%), mentre si riducono le polizze “finanziarie” (rami III e V). In particolare, diminuiscono di 4,9 miliardi di euro le polizze unit e index linked di ramo III e di 1,5 miliardi di euro le operazioni di capitalizzazione di ramo V. A completare l’andamento del ramo Vita, le assicurazioni con finalità previdenziali (Fondi pensione e piani individuali pensionistici – PIP) sono in aumento dai 4,2 miliardi di euro dei primi nove mesi del 2018 ai 4,9 miliardi di euro del 2019. La nuova produzione vita, pari a 56,6 miliardi di euro, è in calo del 3,2%, legato ancora alla performance negativa nella commercializzazione delle polizze “finanziarie”. Nello specifico, per quanto riguarda il ramo, sono, specie il ramo I che segna un incremento di raccolta di 4,8 miliardi di euro (+ 9,5%), mentre(rami III e V). In particolare, diminuiscono di 4,9 miliardi di euro ledi ramo III e di 1,5 miliardi di euro le operazioni di c. A completare l’andamento del ramo Vita,(Fondi pensione e piani individuali pensionistici – PIP) sonodai 4,2 miliardi di euro dei primi nove mesi del 2018 ai. La, pari a 56,6 miliardi di euro, è, legato ancora alla performance negativa nella commercializzazione delle polizze “finanziarie”.

La raccolta Danni continua, invece, a consolidare la fase di recupero avviata nel 2017. Le coperture “non auto” raggiungono i 14,8 miliardi e in generale tutti i principali rami sono in aumento su base annua, eccetto il ramo R.C. auto. continua, invece, a. Le copertureraggiungono ie in generale tutti i principali rami sono in aumento su base annua, Gli sportelli bancari e postali si confermano il principale canale di distribuzione delle polizze vita (60,5% del totale). Per le polizze danni, invece, il canale prevalente è quello delle agenzie con mandato (70,1% del totale dei rami e 84,5% della R.C. auto).

(Foto: kalhh / Pixabay )