Assicurazioni, 6,5 milioni italiani pensano a una polizza salute o lavoro che non avevano

(Teleborsa) – Se da un lato la pandemia ha spinto molte compagnie a sviluppare nuovi prodotti assicurativi, dall’altro ha determinato un aumento dell’attenzione degli italiani verso questi strumenti. Sono circa 6,5 milioni gli italiani che hanno dichiarato di aver intenzione di sottoscrivere una polizza assicurativa che prima non avevano. È quanto emerge dall’indagine realizzata per Facile.it da mUp Research e Norstat.

Secondo l’indagine i prodotti su cui si concentra maggior attenzione incidono sui due ambiti più colpiti dal Covid: la salute e il lavoro.

Analizzando più nel dettaglio le risposte, raccolte su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta di età compresa fra i 18 ed i 74 anni ad aprile 2020, emerge che sono circa 2,4 milioni gli italiani che vorrebbero tutelarsi dal rischio della perdita di lavoro con una polizza ad hoc. Sono invece più di 3,8 milioni quelli che vogliono tutelarsi con una polizza salute o vita e oltre 1,6 milioni di individui vorrebbero sottoscrivere una copertura apposita per il Covid-19.

“Il Covid ha condizionato in modo importante il settore assicurativo – ha dichiarato Diego Palano, Managing director insurance di Facile.it – il periodo di emergenza ha messo in luce, da un lato, i limiti di alcune polizze, evidentemente non adatte ad affrontare l’eccezionalità di questa pandemia, dall’altro ha contribuito a sensibilizzare molti italiani sull’importanza di avere una copertura assicurativa che, anche in casi imprevedibili come quello attuale, possa offrire un supporto per le eventuali difficoltà, siano esse di natura economica o sanitaria”.

