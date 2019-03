Assemblea TIM, Vivendi ritira proposta revoca consiglieri. Presente il 66,60% del capitale

editato in: da

(Teleborsa) – “Penso sia giunto il momento di abbassare i toni e di tornare a concentrarci sulle priorità di TIM, il suo successo commerciale e industriale”. Così il Presidente della compagnia telefonica, Fulvio Conti, aprendo l’assemblea degli azionisti che vede tra i punti all’ordine del giorno la richiesta del socio francese Vivendi con il 23,94% di revoca di 5 consiglieri espressione del socio Elliott. La società “si trova di fronte sfide importanti ed ha un piano e un management assolutamente in grado di realizzarlo”, ha concluso Conti.

Arrivando all’auditorium TIM di Rozzano, alle porte di Milano, dove si sta svolgendo l’assemblea, l’Amministratore Delegato di TIM, Luigi Gubitosi, ha salutato i giornalisti in sala stampa così: “Sarà una lunga giornata anche per voi“.

Presente in avvio dei lavori il 66,6060% del capitale. Stabili le quote dei primi tre azionisti: Vivendi detiene il 23,94%, Elliott ha una posizione complessiva del 9,55%, CDP ha il 9,89%. Altro socio rilevante, il fondo pensione del Canada con il 3,24%.

A pochi minuti dall’avvio dell’assemblea, il socio Vivendi ha annunciato di essere disposto a ritirare la proposta di revoca dei consiglieri. “Abbiamo deciso di non perseguire la nostra proposta di revoca di 5 consiglieri del board purché l’assemblea di esprima in tale direzione”. Il rappresentante dell’azionista francese ha chiesto dunque all’assemblea di votare sulla richiesta di non perseguire il punto all’odg.