Assaeroporti sigla accordo per sicurezza informatica con la Polizia di stato

(Teleborsa) – Assaeroporti, l’Associazione italiana che rappresenta gran parte dei gestori aeroportuali italiani, ha siglato un accordo di cybersecuriy con la Polizia di Stato, finalizzato alla prevenzione e contrasto dei crimini informatici a danno di sistemi e servizi informativi strategici per il Paese, quali le infrastrutture critiche di interesse nazionale.

La convenzione, firmata a Roma dal Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Franco Gabrielli, e dal Presidente di Assaeroporti Fabrizio Palenzona, rientra nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’Interno per il potenziamento dell’attività di prevenzione alla criminalità informatica attraverso la stipula di accordi con gli operatori che forniscono prestazioni essenziali.

Il protocollo di intesa consentirà agli aeroporti interessati di stipulare, con i Compartimenti di Polizia Postale territorialmente competenti, accordi bilaterali per la condivisione diretta e immediata di informazioni relative ai sistemi e ai servizi informativi e telematici critici delle società di gestione aeroportuale.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni è infatti quotidianamente impegnata a garantire l’integrità e la funzionalità della rete informatica delle strutture di livello strategico per il Paese, attraverso il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche. Assaeroporti interagisce con le Istituzioni italiane e comunitarie, in rappresentanza dei gestori aeroportuali, per assicurare lo sviluppo del settore del trasporto aereo e contribuire al miglioramento dei livelli di qualità e sicurezza dei servizi, anche attraverso l’adozione di misure volte a tutelare i sistemi informatici e le reti telematiche.

Il CNAIPIC, che da anni si occupa della tutela delle reti informatiche pubblico-private di importanza strategica, risulta essere uno strumento necessario di collaborazione e di condivisione delle informazioni su tutto il territorio nazionale.

Alla firma dell’accordo quadro erano presenti per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, Armando Forgione e il Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, Nunzia Ciardi. Per Assaeroporti hanno partecipato il Vice Presidente Vicario Fulvio Cavalleri, il Direttore Generale Valentina Lener e la Responsabile Cyber Security Emanuela Di Rosa.