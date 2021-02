Assaeroporti: profondo cordoglio per la scomparsa di Antonio Catricalà

editato in: da

(Teleborsa) – Il Presidente di Assaeroporti Fabrizio Palenzona, a nome del Consiglio Direttivo e di tutte le Società associate, esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del professor Antonio Catricalà, Presidente di Aeroporti di Roma, “mio amico personale, uomo di cui ricorderemo l’immensa cultura giuridica unita a una spiccata sensibilità, doti che lo hanno reso persona di riferimento in ogni ambito istituzionale in cui ha operato”.

Il Presidente di Assaeroporti esprime inoltre, a nome di tutta la comunità aeroportuale, la più sincera vicinanza alla famiglia del professor Catricalà così duramente colpita dal doloroso evento.