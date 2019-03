Assaeroporti, Palenzona: “Guardiamo al futuro”

editato in: da

(Teleborsa) – “La crescita esponenziale del traffico aereo prevista nei prossimi anni è una grande opportunità per il nostro Paese. Si calcola che 4000 mila persone lavorino in più ogni milione di passeggeri”.

Questo l’incipit dell’intervento di Fabrizio Palenzona, presidente di Assaeroporti, alla Conferenza nazionale sul trasporto aereo, in svolgimento a Roma, promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“È necessario fare sistema, creare sinergie, come abbiamo fatto faticosamente in questi anni e i risultati si vedono, – ha detto Palenzona – Siamo soggetti della stessa filiera e dobbiamo lavorare per pianificare lo sviluppo del settore guardando al futuro e intercettando così le opportunità che il nostro Paese deve afferrare. Gli interventi del passato per tentare di salvare Alitalia perseguivano obbiettivi condivisibili ma nel modo sbagliato. Ora è arrivato il momento di vincere la scommessa della competitività nel mercato globale. Mettiamoci in condizione di farlo al meglio per servire egregiamente il futuro del nostro Paese”.

“Abbiamo bisogno di regole certe che tengano conto del mercato, degli operatori e del passeggero che è al centro di tutto. Per questo – ha concluso – abbiamo bisogno di un momento come quello di oggi dove tutti gli operatori si incontrano, si confrontano e condividono linee strategiche”