editato in: da

(Teleborsa) – Roberto Tomasi è il nuovo Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia. Lo comunica la società in una nota diffusa al termine del CdA di Aspi che si è riunito oggi per la prima volta sotto la presidenza dell’ingegnere Giuliano Mari, dopo la nomina da parte dell’assemblea degli azionisti lo scorso 22 novembre.