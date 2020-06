ASPI, Nicola Allocca nuovo direttore risk management

editato in: da

(Teleborsa) – Autostrade per l’Italia, società del Gruppo Atlantia, ha annunciato che Nicola Allocca ricoprirà la carica di Direttore Risk Management, Compliance e Business Continuity.

Manager con consolidata esperienza professionale in ambito internazionale, Allocca ricopre attualmente anche l’incarico di Vice Presidente del Comitato Anticorruzione presso la divisione Business dell’OCSE ed è membro della task force B20 su integrità e compliance.

E’ inoltre stato Governance Director & Business Continuity Officer in ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni e ha ricoperto ruoli rilevanti in ambito Governance, finance e control in Ernst & Young, Dufry International, Accenture, Finmeccanica.