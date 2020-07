ASPI, MIT: presentato nuovo piano economico, in corso valutazione

editato in: da

(Teleborsa) – Come da cronoprogramma, ASPI ha presentato ieri il nuovo piano economico finanziario che è ora in corso di valutazione. Lo comunica il MIT in una nota.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – si legge – “stanno procedendo ad una puntuale verifica dei singoli elementi contenuti nel Piano Economico Finanziario – PEF – presentato nella tarda serata di ieri, come da cronoprogramma, dal concessionario Autostrade per l’Italia”.

“All’esame del tavolo tecnico, in corso di svolgimento in queste ore – prosegue la nota – l’erogazione degli oneri compensativi per un importo pari a 3,4 miliardi di euro, a esclusivo carico di Aspi, e il relativo piano di distribuzione delle misure al netto delle risorse destinate alla demolizione e ricostruzione del Ponte sul Polcevera. Ne seguirà un confronto con il concessionario già entro la prossima settimana nel quale si affronteranno i dettagli per garantire puntualmente la coerenza del PEF con le condizioni definite nelle interlocuzioni per la chiusura dell’accordo negoziale con il concessionario, nonché per discutere dell’atto aggiuntivo”.