ASPI, Mims: “Decisione rapida per sciogliere nodi”

(Teleborsa) – “Sul dossier Aspi il governo, come ho detto già nelle settimane scorse, si aspetta una decisione rapida per poter sciogliere i nodi che sono ancora presenti”. È quanto ha affermato il ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini a RaiNews 24 in vista del cda di Atlantia di domani.

“Abbiamo letto anche noi di questo interesse di un nuovo investitore – ha aggiunto Giovannini in riferimento all’interesse della spagnola Acs –. Spetta ad Atlantia prendere la decisione, la speranza è pero che si faccia presto perché abbiamo bisogno di aumentare gli investimenti sulla rete autostradale. Si tratta di una infrastruttura necessaria al funzionamento del nostro paese e spero che venga presa una decisione il più rapidamente possibile”.