ASPI fa slittare CdA per approvazione del bilancio

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l’Italia, riunitosi in data odierna, ha deciso di far slittare l’approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e del bilancio d’esercizio, avvalendosi del maggior termine dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio previsto dalla normativa vigente.

La decisione è stata presa tenendo conto dell’opportunità di valutare i riflessi della conversione in legge del “Decreto Milleproroghe”. ASPI ritiene infatti che il rinvio possa consentire di eseguire le opportune valutazioni e acquisire quindi un quadro informativo il più possibile completo per la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.

E’ stata deliberata di conseguenza la modifica del calendario societario, fissando al 27 aprile 2020 la data del CdA per l’approvazione del bilancio ed al 29 maggio 2020 quella dell’Assemblea per l’approvazione dello stesso.