Aspi, Atlantia: ricevuta lettera CDP per estensione termini offerta

(Teleborsa) – Nella tarda serata del 31 gennaio, Atlantia ha ricevuto una lettera dal Consorzio formato da CDP Equity S.p.A., Blackstone Infrastructure Advisors L.L.C. e Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited, in cui viene richiesta una estensione dei termini per la presentazione di un’offerta finale per l’88% del capitale di Autostrade per l’Italia entro la fine del mese di febbraio.

Lo rende noto la stessa Atlantia, con un comunicato, “in merito alla notizia riportata in data odierna da Bloomberg, e anche su sollecitazione delle autorità di vigilanza, a seguito dell’andamento odierno del titolo” sottolineando che la lettera ricevuta non contiene alcuna indicazione di prezzo, ma si limita ad affermare testualmente che: “we are confident of reaching a more considered outcome on the valuation […] compared to the Valuation Update schedule attached to our letter dated December 22 and to be able to provide an improved and more compelling proposal for your consideration”.



In riferimento alla citata lettera del 22 dicembre scorso, il Consiglio di Amministrazione di Atlantia aveva a tal proposito osservato, nel comunicato stampa del 28 dicembre, che “l’offerta, oltre ad essere ancora non vincolante ed inferiore alle attese del Consiglio di Amministrazione, contiene, tra l’altro, una valutazione per il 100% dell’equity value di ASPI inferiore al range indicato dallo stesso Consorzio CDP nelle precedenti comunicazioni del 19 e del 27 ottobre”.