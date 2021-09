ASPI, Allocca: “Modello innovativo anticorruzione coerente con linee guida OCSE”

editato in: da

(Teleborsa) – Per quanto concerne la legalità, “ASPI ha avviato uno specifico piano di trasformazione chiamato Next to Legality, il cui obiettivo è implementare soluzioni innovative che affrontino la corruzione alla radice”. Lo ha affermato Nicola Allocca Risk, Compliance, Business Continuity and Quality Director di Autostrade per l’Italia e Vice Presidente del Comitato anti-corruzione BIAC, partecipando ad un evento su corruzione, trasparenza e governance nell’ambito del B20-G20 Dialogue promosso da B20 Italy.

Il manager ha affermato che l’obiettivo non è semplicemente “gestire il rischio corruzione”, ma “puntare a un obiettivo più alto, tramite un’evoluzione del Modello Anticorruzione, trasformando ASPI in una Fraud-Free Zone“.

“Definire e comunicare valori come integrità, trasparenza, inclusività e sostenibilità, assicurando misure di presidio è essenziale, ma non basta, ha affermato Allocca, spiegando “è fondamentale diffondere una nuova cultura aziendale che includa l’adozione di nuove tecnologie digitali che permettono un monitoraggio continuo di tutti i dati disponibili”.

“I programmi di compliance ‘intelligenti’ sono il punto di svolta nella lotta alla corruzione”, ha concluso.