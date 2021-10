Asos prevede utili in calo su disagi a supply chain e aumento costi trasporto

(Teleborsa) – Asos, uno dei più grandi rivenditori online britannici di abbigliamento, si aspetta un calo di oltre il 30% degli utili nell’anno fiscale 2022 a causa dei maggiori costi logistici e ai disagi sulla catena di approvvigionamento. In particolare, i profitti adjusted prima delle tasse dovrebbero essere compresi tra 110 milioni e 140 milioni di sterline, rispetto ai 193,6 milioni di sterline dell’anno fiscale 2021 (chiuso il 31 agosto).

La crescita delle vendite nell’anno fiscale 2022 dovrebbe essere compresa tra il 10% e il 15%, con una crescita dei ricavi del primo semestre ” mid-single digits”. Asos prevede che le pressioni sulla catena di approvvigionamento a livello di settore continueranno per tutto il primo semestre, con conseguenti tempi di consegna più lunghi e fornitura limitata da alcuni dei marchi partner. La società si aspetta inoltre maggiori costi di trasporto in entrata e in uscita, e un aumento del costo del lavoro.



Contestualmente alla pubblicazione dei risultati finanziati per l’anno foscale 2021 – chiuso con ricavi pari a circa 3,9 miliardi di sterline e un EBITDA adjusted di circa 343 milioni di sterline – la società ha comunicato che il CEO Nick Beighton e il consiglio di amministrazione hanno concordato che “è il momento giusto per lui di dimettersi dalla carica di amministratore delegato dopo 12 anni con l’azienda”, di cui sei come CEO. Mentre è in corso la ricerca di un successore, l’attuale CFO Mat Dunn assumerà il ruolo aggiuntivo di Chief Operating Officer e guiderà l’attività su base quotidiana, mentre Katy Mecklenburgh, attualmente Director of Group Finance, diventerà Interim Chief Financial Officer.

Seduta drammatica per Asos, che si posiziona a 2.628,3 con una discesa del 5,49% (è sceso fino a 2.300). Atteso un ulteriore ripiego verso l’area di supporto vista a 2.402,5 e successiva a 2.176,8. Resistenza a 3.100,5.