Askoll Eva sbarca sul mercato maltese

(Teleborsa) – Askoll EVA ha siglato un importante accordo strategico con Motors Inc, azienda specializzata nell’importazione e commercializzazione di veicoli ad uso privato e commerciale dei marchi più importanti al mondo tra cui Fiat, Alfa Romeo, Hyundai, Opel, Iveco, per la commercializzazione in esclusiva dei propri scooter elettrici a Malta.

L’accordo prevede una fornitura di scooter per il canale professionale e privato destinati al mercato maltese.

Askoll EVA è una azienda attiva nel mercato della mobilità sostenibile che sviluppa, produce e commercializza e-bike ed e-scooter, compresi kit e componenti nell’area dei motori elettrici e delle batterie.