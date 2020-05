Askoll EVA, Negma chiede conversione di altre 29 obbligazioni convertibili

editato in: da

(Teleborsa) – Askoll EVA , società quotata in Borsa che produce e commercializza e-bike ed e-scooter, ha ricevuto richiesta di conversione di 29 obbligazioni, per un controvalore complessivo pari a 290mila euro, rivenienti dal prestito obbligazionario convertibile cum warrant sottoscritto con Negma in data 17 marzo 2020 e relative alla prima parziale tranche del Prestito emessa il 17 aprile 2020.

Con riferimento alla prima parziale tranche del Prestito c’è un residuo di 12 obbligazioni ancora da convertire per un valore complessivo di 120mila euro.

Il numero di azioni che saranno emesse a servizio della richiesta di conversione e` stato determinato in conformità al contratto di investimento sottoscritto con Negma. Il prezzo e` risultato essere pari ad 1,52 euro per azione. Pertanto le 29 obbligazioni oggetto di richiesta di conversione daranno diritto a 190.789 nuove azioni ordinarie Askoll (pari allo 1,17% delle azioni complessive rappresentative del capitale sociale post-conversione).