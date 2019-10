Askoll EVA entra nel mercato dell’automazione cancelli

editato in: da

(Teleborsa) – Askoll EVA entra nel mercato dell’automazione per cancelli elettrici grazie ad un accordo, il primo in questo ambito, con una primaria realtà internazionale, attiva nelle soluzioni tecnologiche integrate per l’automazione di ambienti residenziali, collettivi e urbani. L’accordo sottoscritto prevede un’attività di sviluppo di soluzioni ad hoc basate sulle tecnologie di Askoll EVA; a seguito del buon esito del progetto tecnico è prevista la produzione e la fornitura fino a 40.000 Kit all’anno a partire dal 2021, ovvero sistemi di trazione elettrica, progettati su misura per rispondere alle esigenze e caratteristiche degli automatismi per cancelli della società partner. Con questo progetto Askoll EVA, pur mantenendo massimo focus sulla mobilità elettrica, conferma la strategia di crescita orientata a un maggiore sviluppo del segmento dei kit e della componentistica che permette buoni ritorni in termini di fatturato e di marginalità e la possibilità di sfruttare le sinergie produttive tra i diversi settori dell’azienda migliorando la flessibilità.

“Siamo orgogliosi che un’importante azienda leader mondiale abbia scelto Askoll EVA come partner tecnologico per lo sviluppo di nuove tecnologie per motori di ultima generazione per cancelli elettrici – ha dichiarato l’Amministratore Delegato Gian Franco Nanni – . Il grande lavoro di ricerca e sviluppo che sta realizzando la nostra area tecnica ci fa entrare da protagonisti in un mercato così vasto ed in forte crescita come quello della Home & Building Automation e conferma l’estrema versatilità dei nostri Kit che possono trovare molteplici applicazioni dandoci il massimo ritorno economico per ogni specifico settore tramite la creazione di collaborazioni dirette con le aziende leader di settore. Ricordo infine che continueremo a perseguire l’obiettivo di essere un “provider” di soluzioni di mobilità elettrica che rimane il nostro core business e la direttrice fondamentale per la crescita futura”.

(Foto: © Vasin Leenanuruksa/123RF)