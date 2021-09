Askoll EVA, CdA approva semestrale e delibera aumento di capitale

(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Askoll EVA – società quotata su AIM Italia e attiva nel mercato della mobilità sostenibile – ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021. I ricavi netti sono stati pari a 6,8 milioni di euro, triplicati rispetto al dato di 2,3 milioni al 30 giugno 2020. La società sottolinea che “la gran parte del fatturato è derivata dalla vendita di scooter elettrici sia in ambito retail per utilizzatori privati sia in ambito professional”.

L’EBITDA è ancora negativo per 0,8 milioni di euro, in miglioramento rispetto a -2,6 milioni di euro del primo semestre 2020. Il semestre si è chiuso con una perdita netta di esercizio di 2,3 milioni di euro (-4,9 milioni di euro al 30 giugno 2020). La Posizione Finanziaria Netta si attesta a -11,6 milioni di euro, in diminuzione da -13,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020.



“Siamo indubbiamente soddisfatti dell’andamento di Askoll EVA in questo primo semestre del 2021 che è stato all’insegna di un significativo aumento del fatturato e del miglioramento di tutti gli indicatori economici e finanziari”, ha commentato l’AD Gian Franco Nanni. “Siamo fiduciosi anche per la seconda parte dell’anno, che pensiamo possa chiudersi in continuità con quanto visto nel primo semestre se non addirittura in miglioramento, anche considerando gli importanti backlog di ordini nel segmento scooter per un valore complessivo di circa 5,5 milioni di euro”, ha aggiunto.

Il CdA, in esecuzione di quanto deliberato dall’assemblea straordinaria del 26 aprile 2021, ha deliberato di aumentare in via scindibile e a pagamento il capitale sociale per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di 7.769.829 euro mediante emissione di massime 6.875.955 azioni ordinarie, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione ai soci. Il CdA ha determinato il prezzo di emissione delle azioni a 1,13 euro, di cui 0,50 da imputarsi a capitale sociale e 0,63 da imputarsi a sovrapprezzo.

Il CdA ha inoltre approvato la conclusione di un accordo di compensazione volontaria tra Askoll EVA e l’azionista di maggioranza Askoll Holding S.r.l., titolare del 62,85% del capitale. L’accordo prevede l’impegno di Askoll Holding S.r.l. a sottoscrivere integralmente la quota di propria spettanza dell’aumento di capitale nonché, in caso di mancato esercizio del diritto di opzione da parte di altri soci, a esito dell’offerta degli stessi su AIM Italia, a sottoscrivere ulteriori azioni inoptate di nuova emissione, per un importo complessivo di massimi 6,4 milioni di euro, mediante compensazione volontaria, fino all’ammontare corrispondente del credito vantato verso Askoll EVA e derivante da un finanziamento soci concluso in data 2 luglio 2018 tra Askoll Holding S.r.l. e Askoll EVA.