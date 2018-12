Asia in rally dopo la tregua USA-Cina sui dazi

editato in: da

(Teleborsa) – Avvio di settimana positivo per i principali indici dell’Asia/Pacifico, con la Borsa di Shanghai che arriva a guadagnare anche tre punti percentuali. Il rally segue l’accordo sui dazisiglato al termine del meeting tra Trump e Xi Jinping, tenutosi nel weekend a margine del G20 di Buenos Aires.

I due presidenti hanno stabilito una tregua di 90 giorni, durante i quali non avverrà l’aumento delle tariffe (una nuova tranche era prevista per il prossimo 1° gennaio), per favorire le negoziazioni tra le delegazioni e scongiurare nuove tensioni commerciali.

Dal fronte macroeconomico, si mostra in crescita, lievemente oltre le attese, il PMI manifatturiero sia della Cina che del Giappone.

L’indice Nikkei della borsa di Tokyo ha riportato un aumento dell’1% a 22,574 punti, mentre il paniere Topix è salito dell’1,38%.

In forte rialzo per le Borse cinesi con Shanghai che guadagna il 2,56%, mentre Shenzhen sale del 3,27%.

Volano anche Hong Kong (+2,67%), Seoul (+1,81%), Taiwan (+2,53%) e Singapore (+2,28%).

Tra le altre piazze asiatiche bene Kuala Lumpur (+1%) e Jakarta (+1,41%). Sorridono anche Bangkok (+1,99%) e Sidney (+1,84%), sulla parità Mumbai (-0,12%).