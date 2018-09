Asia debole su timore dazi

editato in: da

(Teleborsa) – I principali listini asiatici iniziano la settimana in rosso. Aumentano i timori per la nuova ondata di dazi da 200 miliardi sui beni cinesi, ed un’indiscrezione riportata dal Wall Street Journal parla di un Presidente Trump pronto ad annunciarne il via entro pochi giorni.

Intanto, il Sud della Cina è stato sconvolto dal passaggio del tifone Mangkhut. Fortemente colpita anche Hong Kong. Attesa per domani la riapertura della Borsa di Tokyo, chiusa oggi per la festa degli Anziani.

Si mostrano in ribasso le Borse cinesi, con Shanghai che chiude in calo dello 0,95%, mentre Shenzhen va giù dell’1,31%. In perdita Hong Kong (-0,86%).

Segno rosso anche per Seoul (-0,64%), Taiwan (-0,36%) e Singapore (-0,69%).

Chiusa per festività Kuala Lumpur. Male Bangkok (-0,46%) e Mumbai (-1,08%), crolla Jakarta (-1,82%).