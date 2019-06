Asia debole. In focus vertice G20 di Osaka

editato in: da

(Teleborsa) – I principali listini asiatici concludono la settimana in frazionale ribasso, con gli investitori concentrati sul G20 di Osaka dal quale potrebbe arrivare un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina.

L’indice Nikkei della piazza giapponese ha concluso le contrattazioni con un decremento dello 0,50% a 21.232 punti, mentre il paniere Topix è sceso dello 0,24%.

Si mostrano in ribasso le borse cinesi, con Shanghai in calo dello 0,82%, mentre Shenzhen va giù dell’1,22%. In perdita Hong Kong (-0,55%).

In rosso anche Seoul (-0,24%) e Taiwan (-0,38%).

Piatte Kuala Lumpur, Singapore, Jakarta e Bangkok.

Segni meno per Mumbai (-0,19%) e Sidney (-0,49%).