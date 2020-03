Ascopiave continua il programma di buy-back

editato in: da

(Teleborsa) – Ascopiave, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 23 aprile 2019, nel periodo compreso tra il 09.03.2020 e il 13.03.2020, ha acquistato n.209.460 azioni ordinarie al prezzo medio unitario di 3,5978 euro, per un controvalore complessivo di 753.596,48 euro.

A seguito degli acquisti finora effettuati, Ascopiave detiene n. 11.994.605 azioni ordinarie, pari al 5,117% del capitale sociale.

Intanto in Borsa rialzo per l’operatore nazionale nel settore della distribuzione del gas naturale, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,14%.