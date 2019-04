Ascopiave, assemblea approva bilancio e cedola 2018

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea dei soci di Ascopiave ha approvato il bilancio d’esercizio 2018 che si è chiuso con ricavi per 581 milioni ed un utile di 44,6 milioni. I soci hanno anche approvato la proposta di distribuzione di un dividendo ordinario per 12,5 centesimi per azione per un totale di 27,8 milioni, in pagamento l’8 maggio.

L’assemblea degli azionisti ha inoltre deliberato la proposta di distribuzione di un dividendo straordinario pari a 21,33 centesimi

per azione che sarà pagato l’8 maggio 2019, con stacco cedola il 6 maggio 2019.

In sede straordinaria i soci hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Unigas Distribuzione in Ascopiave ed

alcune modifiche allo statuto sociale volte all’introduzione del meccanismo della maggiorazione del voto.