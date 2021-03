Aruba con Open Fiber: al via i servizi su tecnologia FTTH

editato in: da

(Teleborsa) – Il cloud provider italiano Aruba e Open Fiber hanno siglato una partnership strategica che consentirà ad Aruba di offrire connessioni in fibra ottica basate sulla rete FTTH (Fiber To The Home, la fibra che arriva direttamente all’interno di case e uffici) di Open Fiber, in grado di raggiungere la velocità di 1 Gbps.

Come si spiega in una nota congiunta, Aruba utilizzerà, infatti, la rete interamente in fibra ottica con cui Open Fiber sta cablando l’Italia: “Parliamo di una infrastruttura che oggi conta già oltre 11 milioni di unità immobiliari collegate, i cui servizi di connettività sono disponibili ad oggi in oltre 2100 comuni italiani”. Aruba presenterà una doppia offerta che si rivolge ad aziende e privati.

“La nostra società ha mosso i primi passi come Internet Service Provider alla fine del 1996 offrendo un servizio di accesso ad Internet tramite tradizionali linee telefoniche – ha commentato Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba – E’ per noi quindi un passo naturale abbracciare la fibra ottica e tornare alle nostre origini offrendo accesso ad Internet tramite la tecnologia che è davvero la soluzione a prova di futuro. Per farlo abbiamo scelto Open Fiber la cui visione e missione si sposano perfettamente con il nostro progetto. Grazie a questa partnership, tutta italiana, i collegamenti in fibra permettono la massima velocità di connessione a Internet e, allo stesso tempo, consentono di beneficiare delle migliori prestazioni di accesso a tutti i servizi, le risorse e i siti dei milioni di clienti ospitati presso i nostri Data Center”.

“La partnership con Aruba, tra i pionieri degli Internet Service Provider, conferma la validità del modello wholesale only di Open Fiber – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Open Fiber Elisabetta Ripa – Questo accordo rafforza il nostro portafoglio dei servizi rivolto al segmento professionale, abilitando servizi cloud e data center con una partnership tutta italiana. Open Fiber prosegue con determinazione nella realizzazione di una rete interamente in fibra ottica per un numero sempre maggiore di cittadini ed imprese. Un’infrastruttura che fino al nostro arrivo non esisteva”.