Artemis, ad Airbus nuovo contratto Esa per Esm navicella Orion della Nasa

(Teleborsa) – L’Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha firmato un ulteriore contratto con Airbus per la costruzione di altri tre moduli di servizio europei (European Service Modules – Esm) per Orion, il veicolo spaziale americano con equipaggio per il programma Artemis. Con questi moduli di servizio aggiuntivi ai tre gia` sotto contratto con Airbus, – spiega la società in una nota – l’Esa assicura la continuita` nel programma Artemis della Nasa.

Nel dettaglio il modulo di servizio europeo sara` usato per inviare degli astronauti sulla Luna. Componente importante della nuova navicella Orion per le missioni Artemis della Nasa, il modulo fornira` funzioni essenziali come il sistema di propulsione per portare gli astronauti sulla luna e fornira` tutto cio` di cui gli astronauti hanno bisogno per sopravvivere. L’Esm e` di forma cilindrica, misura circa quattro metri di diametro e altezza e pesa complessivamente poco piu` di 13 tonnellate. Ha quattro pannelli solari (19 metri di diametro quando sono aperti) che generano abbastanza energia per alimentare due abitazioni. Le 8,6 tonnellate di carburante del modulo di servizio possono alimentare un motore principale e 32 propulsori piu` piccoli. Oltre alla sua funzione di sistema di propulsione principale per la navicella Orion, l’Esm sara` responsabile delle manovre orbitali e del controllo della posizione. Fornisce inoltre all’equipaggio gli elementi essenziali per il supporto vitale, come acqua e ossigeno, e regola il controllo termico mentre e` attaccato al modulo dell’equipaggio.

Artemis I, il primo volo di prova di Orion senza equipaggio con un modulo di servizio europeo, volera` nel 2021. E invece come parte della missione successiva, Artemis II, che i primi astronauti voleranno intorno alla Luna e torneranno sulla Terra. Con Artemis III, la Nasa fara` atterrare la prima donna e il prossimo uomo sulla Luna entro il 2024, utilizzando tecnologie innovative per esplorare una maggiore superficie lunare. Gli Esm annunciati oggi saranno utilizzati per le missioni da Artemis IV a VI, le prime due delle quali fanno parte del contributo europeo al Gateway internazionale previsto a partire dal 2024 in orbita lunare.

Durante lo sviluppo e la costruzione dell’Esm, – conclude la nota – Airbus ha attinto alla sua esperienza come prime contractor per l’Automated Transfer Vehicle (ATV) dell’Esa, che ha fornito all’equipaggio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale consegne regolari di attrezzature di prova, pezzi di ricambio, cibo, aria, acqua e carburante.