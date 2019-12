ART, sanzioni contro 15 gestori ferroviari per violazione diritti e indennizzi utenti

editato in: da

(Teleborsa) – L’Autorità di Regolazazione dei Trasporti (ART), presieduta da Andrea Camanzi, ha deliberato l’avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti di 15 società di servizi ferroviari e di gestione delle stazioni che che operano praticamente in tutte le zone d’Italia, tra cui figura anche Trenitalia, a causa del mancato adeguamento delle carte dei servizi alla disciplina dell’Autorità (delibera n. 106/2018) in materia di indennizzi.

L’iniziativa ART si riferisce ai diritti dei passeggeri ed in particolare a quelli con mobilità ridotta, in materia di abbonamenti e più in generale sulle tempistiche massime per il riconoscimento del diritto all’indennizzo. All’esito di ogni singolo procedimento potrà essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un importo pari al 10% del fatturato della società interessata.

L’avvio dei procedimenti è avvenuto a seguito dell’esito di una verifica a campione delle carte dei servizi e delle condizioni generali di trasporto pubblicate sui siti web delle rispettive Società e tramite la diretta interlocuzione con i gestori dei servizi ferroviari e quelli delle infrastrutture, tutti tenuti ad adeguarsi alla regolazione dell’Autorità. L’intervento dell’Autorità riguarda in particolare le situazioni che vedono protagoniste persone a ridotta mobilità che abbiano appunto diritto all’indennizzo in caso di disservizio.

Trenitalia da parte sua, con la costante messa in servizio di nuovi convogli in linea con le necessità dei viaggiatori a ridotta mobilità, avviando una serie di iniziative e specifici interventi per assicurare le soluzioni più idonee, con apposito personale di assistenza specializzato, in modo da rendere facile e sicuro il viaggio, a cominciare dall’accoglienza in stazione e alla salita e discesa deI viaggiatori, nonché nel corso del viaggio. Accorgimenti, oltre che sulle Frecce in servizio sulle linee ad Alta Velocità, sono presenti su tutti gli oltre 600 nuovi treni Rock e Pop dedicati al trasporto regionale su brevi e medie distanze che stanno entrando in servizio in tutte le Regioni d’Italia.