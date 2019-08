Arriva ‘Beeb’ l’assistente vocale della Bbc

editato in: da

(Teleborsa) – La Bbc sfida Amazon e Google (Alphabet) proponendo al mondo il proprio assistente vocale. Si chiama Beep e dovrebbe fare la sua apparizione ufficiale il prossimo anno.

L’assistente, che si presenterà sotto le vesti di software integrato sul sito, sull’app e sulle smart tv e non in qualità di dispositivo, come invece avviene per i prodotti dei competitori, sarà in grado anche di comprendere i diversi accenti che popolano la Gran Bretagna. A riportare la notizia le pagine del Guardian.

Il giornale inglese spiega che l’obiettivo della Bbc sarebbe quello di consentire ai propri utenti di trovare i loro programmi preferiti e interagire con i servizi online del gruppo.