Argo Tractors, da CDP e Intesa Sanpaolo 50 milioni di euro

(Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti conferma la propria attenzione alla crescita definitiva delle imprese italiane che rappresentano eccellenze nel proprio settore di riferimento. Argo Tractors, il terzo operatore italiano e tra i primari operatori a livello europeo nel settore della trattoristica, ha finalizzato un contratto di finanziamento di complessivi 50 milioni di euro sottoscritti da Cdp e Intesa Sanpaolo. Obiettivo del finanziamento, suddiviso in due tranche, da 5 e 7 anni, – fa sapere Cdp in una nota – è supportare le iniziative per la crescita, in Italia e nei mercati esteri, previste dal piano industriale 2019-2021 del Gruppo. Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) ha agito in qualità di banca agente dell’operazione.

“Il supporto al Piano Industriale di Argo Tractors risponde agli obiettivi di Cdp di sostegno alle migliori Mid Cap italiane, già affermate nel proprio settore di riferimento in Italia e che intendono aumentare la propria competitività e la dimensione del proprio export raggiungendo e potenziando la presenza su nuovi mercati” ha commentato Nunzio Tartaglia, responsabile divisione Cdp Imprese.

“Questa operazione, fondata su solide basi industriali, – ha aggiunto il presidente di Argo Tractors, Valerio Morra – è rappresentativa della sintonia tra Cdp, Intesa Sanpaolo ed Argo Tractors s.p.a. e supporterà l’eccellenza manifatturiera di Argo Tractors consolidando ed incrementando la propria presenza in tutti i Paesi già oggi serviti dal know-how, dalla competenza e dalla passione dei nostri prodotti e servizi”.

Tramite i marchi Landini, McCormick e Valpadana, il Gruppo controllato dalla famiglia fondatrice Morra con sede a Fabbrico (Reggio Emilia), è attivo da 30 anni nella progettazione, produzione e commercializzazione in tutto il mondo di trattori, servizi e componenti.

Nel 2018 Argo Tractors ha realizzato un fatturato consolidato superiore a 450 milioni di euro, di cui oltre l’80% all’estero. L’azienda presenta una forte integrazione manifatturiera e commerciale e impiega circa 1.700 dipendenti sfruttando le forti sinergie tra le diverse attività: commerciale, R&D, engineering, acquisti, logistica, servizi pre e post-vendita.